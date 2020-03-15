Часть студентов СПбГУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса

15 Март 2020 2020-03-15T14:17:30+03:00

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Вопрос о дистанционном обучении в Санкт-Петербурге обсуждают не только для школьников, но и студентов. Ранее стало известно, что в понедельник Комитет по образованию должен принять решение по школам - нужно ли ученикам посещать заведение или они могут учиться дома. Теперь же на сайте СПбГУ появилось несколько приказов о переходе на дистанционное обучение.

С 16 марта на учебе могут не выходить студенты Высшей школы менеджмента, юридического факультета и факультета свободных искусств и наук. Как следует, из документа конкретной даты возвращения к обычной форме обучения пока нет.

- С 16 марта до отмены на официальном сайте Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции посещение учебных занятий считать необязательным, - следует из документа.

Деканы должны будут предоставить план перехода на дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU