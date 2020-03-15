2020-03-15T14:17:30+03:00
Общество

Часть студентов СПбГУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса

Такое решение приняли деканы
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Часть студентов будут учиться дистанционноЧасть студентов будут учиться дистанционноФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Вопрос о дистанционном обучении в Санкт-Петербурге обсуждают не только для школьников, но и студентов. Ранее стало известно, что в понедельник Комитет по образованию должен принять решение по школам - нужно ли ученикам посещать заведение или они могут учиться дома. Теперь же на сайте СПбГУ появилось несколько приказов о переходе на дистанционное обучение.

С 16 марта на учебе могут не выходить студенты Высшей школы менеджмента, юридического факультета и факультета свободных искусств и наук. Как следует, из документа конкретной даты возвращения к обычной форме обучения пока нет.

- С 16 марта до отмены на официальном сайте Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции посещение учебных занятий считать необязательным, - следует из документа.

Деканы должны будут предоставить план перехода на дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СПбГУ из-за коронавируса для всех студентов России открыл бесплатные онлайн-курсы
В Петербурге открыли мемориальную доску Жоресу Алферову
В Ленобласти на КАД загорелся автобус, в котором было 43 пассажира
В Петербурге отец заявил в полицию, что любовник бывшей жены изнасиловал пятилетнюю дочку
Поезда из Петербурга перестанут ходить в Киев, Кишинев и Ригу из-за коронавируса
Эстония закрывает свои границы для петербуржцев из-за коронавируса
В Петербурге водитель трамвая сбил пьяную девушку
Часть студентов СПбГУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса
Ножом по лицу: В Петербурге четверо мужчин избили девятиклассницу
«Думали, что кот»: В Петербурге необычная крыса ждала трамвай на остановке и пугала пассажиров
Светлана Сурганова из-за коронавируса перенесла свой концерт в Петербурге на лето
В Петербурге и Ленобласти задержали двух отцов, которые били ножом и молотком своих сыновей
В Петербурге задержали двух подростков, которые избили прохожего и распылили ему газ в лицо
Жителей Петербурга ждет потепление после самого холодного дня с начала весны
В Петербурге таксист ищет пассажиров, которые вместо оплаты проезда брызнули газом в лицо
В Петербурге во время выставки у коллекционеров похитили монеты и военные награды
«Мы не бросаем мусор мимо урны»: Губернатор Петербурга призвал горожан сплотиться перед угрозой коронавируса
Шестым заболевшим коронавирусом петербуржцем стал мужчина, ездивший в Италию
Дистанционные уроки через интернет и дежурные классы: стало известно, как будут учить петербургских школьников с 16 марта
Финский «Йокерит» снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ и не сыграет со СКА
«Зенит» разнес «Урал» со счетом 7:1 на полупустом стадионе
В Петербурге зафиксирован шестой случай заболевания коронавирусом
Из горящей квартиры на Пискаревском проспекте спасатели вынесли два пьяных тела
«Зенит» громит «Урал» после первого тайма