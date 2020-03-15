В Петербурге водитель трамвая сбил пьяную девушку

15 Март 2020 2020-03-15T15:34:37+03:00

Она госпитализирована в тяжелом состоянии

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Авария произошла в Санкт-Петербурге в Выборгском районе на проспекте Луначарского. Водитель трамвая № 55 сбил 22-летнюю девушку, которая вышла на пути перед составом. Предположительно, дама была пьяна.

- Девушка предположительно была в сильном алкогольном опьянении. - сообщают в ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В тяжелом состоянии пешеход госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего. Силовики опрашивают водителя трамвая и очевидцев. В самом трамвае при резком торможении никто не пострадал.

Сейчас полицейские устанавливают причины, по которым девушка вышла на трамвайные пути. С ней работают врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU