В Петербурге водитель трамвая сбил пьяную девушку
Авария произошла в Санкт-Петербурге в Выборгском районе на проспекте Луначарского. Водитель трамвая № 55 сбил 22-летнюю девушку, которая вышла на пути перед составом. Предположительно, дама была пьяна.
- Девушка предположительно была в сильном алкогольном опьянении. - сообщают в ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В тяжелом состоянии пешеход госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего. Силовики опрашивают водителя трамвая и очевидцев. В самом трамвае при резком торможении никто не пострадал.
Сейчас полицейские устанавливают причины, по которым девушка вышла на трамвайные пути. С ней работают врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU