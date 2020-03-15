2020-03-15T15:48:59+03:00
Общество

Поезда из Петербурга перестанут ходить в Киев, Кишинев и Ригу из-за коронавируса

Сообщение между городами закрывается 15 и 17 марта
Роман ЛЯЛИН
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Для Петербурга закрыты три направленияДля Петербурга закрыты три направленияФото: Артем КИЛЬКИН
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РЖД закрывает сразу три направления поездов из Петербурга. Сообщение временно прервется с Украиной, Молдовой и Латвией. Причиной прекращения курсирования стал новый тип коронавируса.

- В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов, - сообщают в РЖД. - О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Курсирование прекратят поезда №53/54 Санкт-Петербург – Киев, включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург и №361/362 Санкт-Петербург – Кишинев.

Тоже самое касается и Латвии.

- Приостанавливается курсирование международного пассажирского поезда 2/1 Рига – Москва и беспересадочных вагонов Рига – Санкт-Петербург, начиная с рейсов из Риги, отправлением с 15 марта, отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга – с 16 марта, - добавили в РЖД.

Деньги за билеты можно вернуть в жд-кассах на территории того государства, где вы их купили. Электронные проездные документы можно сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они оформлены.

Информацию по возврату билетов можно получить по телефонам: 8(800)775-00-00 (для звонков из России), а также 7(499)605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

ИСТОЧНИК KP.RU

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