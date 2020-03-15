В Петербурге отец заявил в полицию, что любовник бывшей жены изнасиловал пятилетнюю дочку

15 Март 2020 2020-03-15T16:12:56+03:00

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В Петербурге полицейские и следователи разбираются в заявлении 37-летнего жителя Сестрорецка, который пожаловался на нового возлюбленного своей бывшей жены. Мужчина написал заявление в полицию, в котором обвинил ухажера экс-благоверной в изнасиловании пятилетней дочери.

- По словам мужчины насильственные действия произошли в доме, где живет ребенок, по Серебристому бульвару, - пояснил источник "КП-Петербург". - Время, когда это произошло, он не назвал.

Полицейские уже опросили любовника жены и отпустили его под обязательство о явке. Все материалы переданы в Следственный комитет. Там должны решить, будут ли они возбуждать уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU