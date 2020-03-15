В Ленобласти на КАД загорелся автобус, в котором было 43 пассажира

15 Март 2020 2020-03-15T16:45:17+03:00

Причины возгорания пока неизвестны Фото: ДТП и ЧП Петербурга

К счастью, никто не пострадал

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В Ленинградской области на КАД произошло самовозгорание автобуса "Хайгер". ЧП случилось в 15:00 около Новоселья. Очевидцами стали десятки водителей.

- По предварительной информации, в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло самовозгорание автобуса "Хайгер" (туристический), - сообщают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В автобусе находилось 43 пассажира и водитель - мужчина.

В автобусе были пассажиры в момент возгорания Фото: ДТП и ЧП Петербурга

К счастью, во время возгорания никто не пострадал. Все пассажиры успели вовремя эвакуироваться. Дым от возгорания было видно за десятки метров. Сейчас специалисты устанавливают причину ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU