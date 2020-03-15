В Петербурге открыли мемориальную доску Жоресу Алферову

15 Март 2020 2020-03-15T16:54:51+03:00

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В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску ученому Жоресу Алферову. Событие было приурочено к 90-летию со дня рождения Жореса Ивановича. Табличка разместилась на доме, в котором жил ученый по адресу Мичуринская улица, 1, литера "а".

- Когда мы говорим о бессмертии человека, мы говорим о людях, чьи дела, поступки, величайшие достижения и открытия остаются на века и тысячелетия в умах и сердцах миллионов людей, - сказал на открытии председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. - Безусловно, к числу таких людей относится и почетный гражданин Санкт-Петербурга, выдающийся ученый современности Жорес Иванович Алферов. Это не просто уникальный выдающийся великий ученый, это человек, который был лицом нашего города, нашего народа, нашей страны.

Жорес Алферов скончался в марте 2019 годав возрасте 88 лет после долгой и продолжительной болезни. Он был единственным жившим в России лауреатом Нобелевской премии, которую ему вручили в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Академика похоронили на кладбище в Комарово.

ИСТОЧНИК KP.RU