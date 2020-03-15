2020-03-15T16:54:51+03:00
Общество

В Петербурге открыли мемориальную доску Жоресу Алферову

Она приурочена к 90-летию ученого
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
В Петербурге открыли мемориальную дочку ученому Фото: Константин Сухенко, Председатель Комитета по культуре Санкт-ПетербургаВ Петербурге открыли мемориальную дочку ученому Фото: Константин Сухенко, Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску ученому Жоресу Алферову. Событие было приурочено к 90-летию со дня рождения Жореса Ивановича. Табличка разместилась на доме, в котором жил ученый по адресу Мичуринская улица, 1, литера "а".

- Когда мы говорим о бессмертии человека, мы говорим о людях, чьи дела, поступки, величайшие достижения и открытия остаются на века и тысячелетия в умах и сердцах миллионов людей, - сказал на открытии председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. - Безусловно, к числу таких людей относится и почетный гражданин Санкт-Петербурга, выдающийся ученый современности Жорес Иванович Алферов. Это не просто уникальный выдающийся великий ученый, это человек, который был лицом нашего города, нашего народа, нашей страны.

Жорес Алферов скончался в марте 2019 годав возрасте 88 лет после долгой и продолжительной болезни. Он был единственным жившим в России лауреатом Нобелевской премии, которую ему вручили в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Академика похоронили на кладбище в Комарово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СПбГУ из-за коронавируса для всех студентов России открыл бесплатные онлайн-курсы
В Петербурге открыли мемориальную доску Жоресу Алферову
В Ленобласти на КАД загорелся автобус, в котором было 43 пассажира
В Петербурге отец заявил в полицию, что любовник бывшей жены изнасиловал пятилетнюю дочку
Поезда из Петербурга перестанут ходить в Киев, Кишинев и Ригу из-за коронавируса
Эстония закрывает свои границы для петербуржцев из-за коронавируса
В Петербурге водитель трамвая сбил пьяную девушку
Часть студентов СПбГУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса
Ножом по лицу: В Петербурге четверо мужчин избили девятиклассницу
«Думали, что кот»: В Петербурге необычная крыса ждала трамвай на остановке и пугала пассажиров
Светлана Сурганова из-за коронавируса перенесла свой концерт в Петербурге на лето
В Петербурге и Ленобласти задержали двух отцов, которые били ножом и молотком своих сыновей
В Петербурге задержали двух подростков, которые избили прохожего и распылили ему газ в лицо
Жителей Петербурга ждет потепление после самого холодного дня с начала весны
В Петербурге таксист ищет пассажиров, которые вместо оплаты проезда брызнули газом в лицо
В Петербурге во время выставки у коллекционеров похитили монеты и военные награды
«Мы не бросаем мусор мимо урны»: Губернатор Петербурга призвал горожан сплотиться перед угрозой коронавируса
Шестым заболевшим коронавирусом петербуржцем стал мужчина, ездивший в Италию
Дистанционные уроки через интернет и дежурные классы: стало известно, как будут учить петербургских школьников с 16 марта
Финский «Йокерит» снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ и не сыграет со СКА
«Зенит» разнес «Урал» со счетом 7:1 на полупустом стадионе
В Петербурге зафиксирован шестой случай заболевания коронавирусом
Из горящей квартиры на Пискаревском проспекте спасатели вынесли два пьяных тела
«Зенит» громит «Урал» после первого тайма