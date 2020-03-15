В Ленобласти выясняют причины гибели младенца
В Ленинградской области в поселке Янино следователи выясняют причины гибели младенца. Девочки был только один месяц. О ее гибели сообщили врачи скорой помощи, которые приехали на вызов к семье в дом по адресу улицы Голландской.
- Девочка родилась в начале февраля, - рассказал "КП-Петербург" источник. - На теле младенца нет признаков насильственной смерти. Отец работает испытателем двигателей. Он ранним утром обнаружил, что дочь не дышит и вызвал врачей. Медики констатировали смерть девочки.
Девочка жила в полной семье. Мать - гражданка Беларуси. Она имеет вид на жительство. Семья благополучная, на учете не состоит.
Тело девочки направили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Никаких предположений пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU