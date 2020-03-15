В Ленобласти выясняют причины гибели младенца

15 Март 2020 2020-03-15T20:15:09+03:00

Девочки был только один месяц

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В Ленинградской области в поселке Янино следователи выясняют причины гибели младенца. Девочки был только один месяц. О ее гибели сообщили врачи скорой помощи, которые приехали на вызов к семье в дом по адресу улицы Голландской.

- Девочка родилась в начале февраля, - рассказал "КП-Петербург" источник. - На теле младенца нет признаков насильственной смерти. Отец работает испытателем двигателей. Он ранним утром обнаружил, что дочь не дышит и вызвал врачей. Медики констатировали смерть девочки.

Девочка жила в полной семье. Мать - гражданка Беларуси. Она имеет вид на жительство. Семья благополучная, на учете не состоит.

Тело девочки направили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Никаких предположений пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU