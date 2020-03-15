2020-03-15T20:58:02+03:00
Спорт

«Зенит» пожелал выздоровления своему бывшему игроку, заразившемуся коронавирусом

Эсекиэль Гарай был защитником сине-бело-голубых
Роман ЛЯЛИН
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Футболист болен коронавирусомФутболист болен коронавирусомФото: Илья СМИРНОВ
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Футбольный клуб "Зенит" поддержал своего бывшего игрока Эсекиэля Гарая, который ранее сообщил, что болен коронавирусом. Защитник "Валенсии" поделился с фанатами, что сдал тест и получил положительный результат. Но, как он сам уточнил, чувствует футболист себя хорошо.

- Мы желаем нашему великому другу пусть он выздоровеет очень скоро! - написал "Зенит" на испанском в своих соцсетях. - Вы боец с большим мужеством, и мы посылаем вам крепкие объятия с сине-бело-голубым сердцем.

Эсекиэльиграл за сине-бело-голубых в 2014-2016 годах. На позиции защитника он отыграл 50 матчей. Сейчас футболист временно изолирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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