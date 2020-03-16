Сильный ветер и мокрый снег ждут в понедельник в Петербурге

16 Март 2020 2020-03-16T07:51:03+03:00

А во второй половине дня пойдет и дождь

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Снег, которого зимой в Петербурге почти не видели, внезапно решил вернуться в середине марта. Всю ночь воскресенья город припорашивало и утром понедельника удивленные горожане увидели сплошь белые улицы. Дополнял картину сильный ветер. А во второй половине дня синоптики обещают еще и дождь.

- 16 марта погоду в Санкт-Петербурге будет определять атмосферный фронт. Его усилиями в регионе ожидается облачность, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дожди, - сообщает в соцсети ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

При этом термометры в течение дня будут показывать от +1 до +4 градусов, что на 2-3 пункта выше климатической нормы. В Ленинградской области разброс по температуре традиционно шире. От 0 до +5 градусов.

При этом специалисты петербургского гидрометцентра предупреждают о сложной дорожной обстановке. На трасах, особенно загородных возможно налипание мокрого снега, а утром и ночью водителей поджидает гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU