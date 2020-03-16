В соцсетях опубликовали фото кольчужного сома Карачама, которого нашлив Озерках
Редкую рыбу нашли жители Выборгского района Петербурга на берегу Нижнего Суздальского озера. Довольно крупная и пугающего вида непривычная особь лежала на льду и не подавала признаков жизни. Фото своей находки горожане тут же опубликовали в соцсетях.
- Кольчужного сома Карачама, обитающего в Южной Америке, нашли на берегу Нижнего Суздальского озера, - говорится в посте, опубликованном в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Специалисты из числа пользователей соцсетей пояснили, что кольчужные сомы живут в Перу. Маленькие особи выбирают речки поменьше, а вот в большой воде рыбки вырастают до приличных размеров, вплоть до метра в длину. Местные рыбаки их ловят и варят вкусный суп.
В комментариях петербуржцы отмечают, что таких рыбок, маленьких разумеется, покупают для аквариумов. Вероятно там кольчужный сом вырос и от него решили избавиться. А холодной северной зимой он просто замерз.
Вот такой находкой поделился один их петербуржцев. Фото: vk.com/unreleased_dtp / "Фонтанка"
ИСТОЧНИК KP.RU