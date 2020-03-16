2020-03-16T11:54:04+03:00
Дом. Семья

В соцсетях опубликовали фото кольчужного сома Карачама, которого нашлив Озерках

Теперь петербуржцы гадают, откуда коренной житель Южной Америки взялся в России
Петр КИБЕР
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В Петербурге нашли редкую южноамериканскую рыбу.В Петербурге нашли редкую южноамериканскую рыбу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Редкую рыбу нашли жители Выборгского района Петербурга на берегу Нижнего Суздальского озера. Довольно крупная и пугающего вида непривычная особь лежала на льду и не подавала признаков жизни. Фото своей находки горожане тут же опубликовали в соцсетях.

- Кольчужного сома Карачама, обитающего в Южной Америке, нашли на берегу Нижнего Суздальского озера, - говорится в посте, опубликованном в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Специалисты из числа пользователей соцсетей пояснили, что кольчужные сомы живут в Перу. Маленькие особи выбирают речки поменьше, а вот в большой воде рыбки вырастают до приличных размеров, вплоть до метра в длину. Местные рыбаки их ловят и варят вкусный суп.

В комментариях петербуржцы отмечают, что таких рыбок, маленьких разумеется, покупают для аквариумов. Вероятно там кольчужный сом вырос и от него решили избавиться. А холодной северной зимой он просто замерз.

Вот такой находкой поделился один их петербуржцев. Фото: vk.com/unreleased_dtp / "Фонтанка"

Вот такой находкой поделился один их петербуржцев. Фото: vk.com/unreleased_dtp / "Фонтанка"

ИСТОЧНИК KP.RU

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