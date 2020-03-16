Петербургская школьница выдумала историю с жестоким избиением, чтобы не ходить на уроки
Настоящую историю с нападением и избиением нафантазировала петербургская старшеклассница, которая прогуляла школу и побоялась сказать об этом родителям. Она не придумала ничего лучше, как рассказать о четверых высоких парнях, которые напали на нее неподалеку от дома на Караваевской улице.
- 14 марта в полицию Невского района обратился мужчина, который сообщил о том, что в этот же день четверо неизвестных избили его 15-летнюю дочь. По данному факту проводится проверка, - сообщала пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Однако в ходе проверки выяснилось, что четверо юношей 16-17 лет, среди которых были парни кавказской внешности, а один даже с ножом - лишь вымысел. Полицейские установили, что все было совсем не так и никто на 15-летнюю петербурженку не нападал.
- Оказалось, что она просто прогуляла занятия, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Проверку было решено прекратить. Теперь девочке предстоит серьезный разговор с родителями.
ИСТОЧНИК KP.RU