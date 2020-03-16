2020-03-16T11:19:06+03:00
Происшествия

Квартиру бизнес-леди на Васильевском острове «обнесли» на 5 миллионов рублей

Вор-домушник просто подобрал ключи к двери элитной квартиры и вошел
Петр КИБЕР
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Больше 5 миллионов украли из квартиры бизнес-вумен.Больше 5 миллионов украли из квартиры бизнес-вумен.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Большой «улов» попал в руки удачливого вора-домушника, который на минувших выходных влез в квартиру петербургской бизнес-леди. Добычей злоумышленника стали ценности и деньги на кругленькую сумму в пять с лишним миллионов рублей.

- 15 марта в полицию Василеостровского района поступило сообщение от женщины 1970 года рождения, о том, что неизвестный, путем подбора ключа, проник в принадлежащую ей квартиру дома № 85 по Среднему проспекту Васильевского острова, где, взломав металлический ящик, совершил хищение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Среди украденного оказались: 8000 евро, 580 000 рублей, 800 долларов США, золотые женские часики, оцененный хозяйкой в полтора миллиона рублей, мужские часы также из золота за 5000 долларов США, а также золотые украшения примерно на два миллиона рублей. Общий ущерб превысил пять миллионов.

Служебная собака след преступника не взяла. Теперь злоумышленника ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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