Без вести пропавшего петербуржца нашли спустя два месяца

16 Март 2020 2020-03-16T11:19:16+03:00

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В Петербурге нашли мужчину, который без вести пропал в конце января 2020 года. 50-летнего уроженца Луганской области объявили в розыск две недели назад. Долго время о мужчине ничего не было известно. И, вот, в воскресенье, 15 марта, его нашли. Труп пропавшего плавал в реке на Петроградской стороне города.

- Днем в воскресенье, 15 марта, в полицию позвонил сотрудник службы безопасности яхтенного клуба на Петровской косе, и сообщил, что видит в воде труп, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Наряд полиции немедленно выехал на место. Осмотрев территорию, куда их вызвали, стражи порядка увидели тело, плавающее в 2-3 метрах от берега.

Тело выловили. Это оказался мужчина, который, по предположению правоохранителей, провел в воде 2-3 недели. Внешних признаков повреждения на нем не было. В утопленнике узнали 50-летнего мужчину, пропавшего еще два месяца назад. Сейчас информация о нем передана инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU