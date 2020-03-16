2020-03-16T11:19:16+03:00
Происшествия

Без вести пропавшего петербуржца нашли спустя два месяца

Житель Фрунзенского района внезапно оказался на Петроградской стороне
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Спустя два месяца, пропавшего петербуржца, нашли мертвымСпустя два месяца, пропавшего петербуржца, нашли мертвымФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Петербурге нашли мужчину, который без вести пропал в конце января 2020 года. 50-летнего уроженца Луганской области объявили в розыск две недели назад. Долго время о мужчине ничего не было известно. И, вот, в воскресенье, 15 марта, его нашли. Труп пропавшего плавал в реке на Петроградской стороне города.

- Днем в воскресенье, 15 марта, в полицию позвонил сотрудник службы безопасности яхтенного клуба на Петровской косе, и сообщил, что видит в воде труп, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Наряд полиции немедленно выехал на место. Осмотрев территорию, куда их вызвали, стражи порядка увидели тело, плавающее в 2-3 метрах от берега.

Тело выловили. Это оказался мужчина, который, по предположению правоохранителей, провел в воде 2-3 недели. Внешних признаков повреждения на нем не было. В утопленнике узнали 50-летнего мужчину, пропавшего еще два месяца назад. Сейчас информация о нем передана инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тотальный диктант перенесли на осень из-за коронавируса
На соревнованиях в Ленобласти разбилась парапланеристка
Петербургский «Джокер» разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки
Ленобласть закупает аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), маски и антисептики
Покупатели хотели украсть продукты из супермаркета и сломали нос продавщице
Мошенники украли у пенсионерки 850 тысяч рублей, предложив обменять деньги
Без вести пропавшего петербуржца нашли спустя два месяца
Квартиру бизнес-леди на Васильевском острове «обнесли» на 5 миллионов рублей
На Ленинградской атомной станции поддержали челлендж LIttle Big и станцевали под UNO
Петербургская школьница выдумала историю с жестоким избиением, чтобы не ходить на уроки
В Рыбацком обрушилась часть моста через Славянку
В соцсетях опубликовали фото кольчужного сома Карачама, которого нашлив Озерках
В Колпино на дороге на кладбище разбился «Мерседес»
Сильный ветер и мокрый снег ждут в понедельник в Петербурге
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга, заболевший коронавирусом, рассказал о первых симптомах болезни
«Зенит» пожелал выздоровления своему бывшему игроку, заразившемуся коронавирусом
В Ленобласти выясняют причины гибели младенца
В Петербурге спасли двух нерп, исхудавших до изнеможения
СПбГУ из-за коронавируса для всех студентов России открыл бесплатные онлайн-курсы
В Петербурге открыли мемориальную доску Жоресу Алферову
В Ленобласти на КАД загорелся автобус, в котором было 43 пассажира
В Петербурге отец заявил в полицию, что любовник бывшей жены изнасиловал пятилетнюю дочку