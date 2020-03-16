Мошенники украли у пенсионерки 850 тысяч рублей, предложив обменять деньги

16 Март 2020 2020-03-16T11:45:37+03:00

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Полицейские Приморского района ищут мошенницу, которая выманила у 83-летней пенсионерки крупную сумму денег. Причем схема обмана была простой и давно известной: пожилой женщине предложили обменять купюры на «новые».

- 15 марта в 00:39 в полицию обратилась гражданка 1937 года рождения с заявлением о том, что 10 числа у дома № 53 по набережной Черной Речки неизвестная женщина сказала ей, что является сотрудником банка и, выяснив, что у заявительницы в квартире хранится 850 000 рублей убедила ее в необходимости произвести обмен старых денежных купюр на новые, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Пенсионерке «сотрудница банка» рассказала историю о том, что, якобы, старые деньги скоро будут обесценены и, чтобы не пострадать от девальвации, надо действовать заранее. Далее мошенница проводила пенсионерку домой, где та отдала все свои сбережения. После чего незнакомка удалилась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. За подобное деяние предусмотрено до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU