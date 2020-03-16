2020-03-16T12:21:04+03:00
Происшествия

Покупатели хотели украсть продукты из супермаркета и сломали нос продавщице

Женщина пыталась остановить двоих мужчин, убегавших с набитой корзинкой
Петр КИБЕР
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Двое пытались украсть из магазина корзинку продуктов и сломали нос продавщице.Двое пытались украсть из магазина корзинку продуктов и сломали нос продавщице.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Полицейские Приморского района ищут двух молодых мужчин, которые попытались украсть продукты из супермаркета и сломали нос продавщице, вставшей на их пути. ЧП произошло вечером субботы на Комендантском проспекте.

- 14 марта в 22:31 в дежурную часть через 112 поступило сообщение женщины 1973 года рождения, о том, что в магазине на Комендантском проспекте, 28 неизвестный мужчина, совершив кражу, избил ее, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На место происшествия по вызову прибыл наряд. Стражам порядка сотрудники магазина рассказали, что около восьми часов вечера двое неизвестных мужчин зашли в торговый зал, набили корзинку товарами и попытались убежать.

Продавца-товароведа, которая встала у них на пути, один из злоумышленников ударил кулаком в лицо. После чего бросили корзинку и сбежали.

Пострадавшую госпитализировали с переломом носа, а полицейские изъяли запись с камер наблюдения. Теперь они ищут двух мужчин 25-30 лет, среднего роста. Один с бородой, а второй - со светлыми волосами. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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