2020-03-16T13:29:22+03:00
Происшествия

Петербургский «Джокер» разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

Синеволосый мужчина умер, не пережив расставание с женой
Лилия КОЗЛОВА
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Синеволосый мужчина умер, упав с высоты в МуриноСиневолосый мужчина умер, упав с высоты в МуриноФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В городе Мурино, что под Петербургом, погиб 27-летний местный житель с эпатажной внешностью. Труп мужчины с волосами сине-зеленого цвета, лежащий в пяти метрах от дома номер 55 по шоссе в Лаврики, заметила днем в воскресенье, 15 марта, случайная женщина, которая работает врачем-педиатором в местной поликлинике.

- Прибывшие на место правоохранители осмотрели тело. Труп лежал в неестественной позе в одних трусах. На руках и теле татуировки. По слова очевидицы, мужчина упал с высоты, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Личность трупа удалось быстро установить. Им оказался 27-летний житель данного дома. После того, как полиции удалось поговорить с его женой, стало известно, что накануне она объявила мужу, что хочет разорвать с ним отношения. Женщина предложила разъехаться и подать документы развод. После этого мужчина уехал на свою квартиру.

Весь день супруги переписывались, однако вечером женщина получила от мужа странное сообщение: «К этому времени я должен быть уже мертв». Испугавшись, она написала об этом матери мужа и поехала к нему. Но оказалось поздно.

Сейчас труп направлен в морг. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Известно, что погибший работал аниматором в роли страшного клоуна «Джокера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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