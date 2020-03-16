На соревнованиях в Ленобласти разбилась парапланеристка
Полицейские Ломоносовского района Ленинградской области разбираются в причинах инцидента, произошедшего на соревнованиях по парапланеризму. 15 марта на них разбилась одна из спортменок. В результате падения она сильно ударилась и впала в состояние комы.
- 15 марта в дежурную часть поступила телефонограмма от диспетчера одной из больниц Петербурга о том, что в 12:40 того же дня скорой помощью была доставлена пациентка с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом мозга и в коме 3 степени, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Полицейским медики сообщили, что клиническая смерть у женщины была зафиксирована в 11:20, а сейчас пациентка находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Позднее пояснил директор спортивной федерации сверхлегкой авиации Ленобласти, на разгоне при старте спортсменка грубо ошиблась из-за чего произошло падение с высоты около 5 метров. На место была вызвана скорая помощь, которая прибыла в течении 10-15 минут.
Чиновник заявил, что мероприятие было согласовано, а никаких ЧП за пять лет соревнований у них не было.
ИСТОЧНИК KP.RU