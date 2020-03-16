На соревнованиях в Ленобласти разбилась парапланеристка

16 Март 2020 2020-03-16T13:40:53+03:00

В Ленобласти на соревнованиях упала и впала в кому парапланеристка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спортсменка ошиблась на разгоне и, после удара о землю, впала в кому

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Полицейские Ломоносовского района Ленинградской области разбираются в причинах инцидента, произошедшего на соревнованиях по парапланеризму. 15 марта на них разбилась одна из спортменок. В результате падения она сильно ударилась и впала в состояние комы.

- 15 марта в дежурную часть поступила телефонограмма от диспетчера одной из больниц Петербурга о том, что в 12:40 того же дня скорой помощью была доставлена пациентка с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом мозга и в коме 3 степени, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Полицейским медики сообщили, что клиническая смерть у женщины была зафиксирована в 11:20, а сейчас пациентка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позднее пояснил директор спортивной федерации сверхлегкой авиации Ленобласти, на разгоне при старте спортсменка грубо ошиблась из-за чего произошло падение с высоты около 5 метров. На место была вызвана скорая помощь, которая прибыла в течении 10-15 минут.

Чиновник заявил, что мероприятие было согласовано, а никаких ЧП за пять лет соревнований у них не было.

ИСТОЧНИК KP.RU