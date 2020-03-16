Тотальный диктант перенесли на осень из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T13:57:56+03:00

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Коронавирус вносит коррективы во все сферы жизни людей, как в мире, так и в России. Его жертвами уже пали спортивные мероприятия - под вопросом, к примеру, розыгрыш Континентальной хоккейной лиги - и другие масштабные события. Так, из-за мер по нераспространению болезни, оказался перенесен ан осень Тотальный диктант.

- Обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят о распространении вируса. Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, но вынуждены сообщить: Тотальный диктант 2020 переносится на осень 2020 года, - сообщают на странице ВКонтакте организаторы мероприятия.

Они отмечают, что подобное произошло впервые за 16 лет проекта и стало самым тяжелым решением, однако это единственно правильный выбор. Из-за принимаемых мер, таких как закрытие границ, и запрет на проведение массовых мероприятий, для большинства поклонников акции участие станет невозможным . Это коснется всех иностранных участников Тотального диктанта то коснется практически всех зарубежных стран и большей части россиян.

Новая дата события станет известна 25 марта.

Напомним, что столицей Тотального диктанта-2020 стал Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU