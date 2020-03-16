«Желтый» уровень опасности в Петербурге объявлен из-за сильного ветра

16 Март 2020 2020-03-16T14:08:14+03:00

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Очень нестабильная весна началась в Петербурге. Вслед за температурным рекордом, в понедельник, 16 марта, в город пришел сначала снегопад, а теперь синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. В Северной столице объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра.

- Утром, днем местами налипание мокрого снега, слабый гололед. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15 метров в секунду, - говорится в информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Петербург и область попали в потенциально опасную зону / Фото: скрин Гидрометцентр России

Однако на портале Гидрометцентра России Петербург и Ленобласть охвачены желтым цветом. Согласно данным синоптиков, ветер усилится до 15-17 метров в секунду и будет бушевать весь понедельник.

Ко вторнику, 17 марта, стихия немного успокоится. Ветер стихнет до 6-11 метров в секунду, а воздух днем прогреется до плюс 3-5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU