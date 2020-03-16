Аничков дворец заплатит 100 тысяч рублей за разбитую мраморную вазу XIX века

16 Март 2020 2020-03-16T14:20:56+03:00

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Администрация петербургского дворца творчества юных, расположенного на Невском проспекте, заплатит крупный штраф за разбитую вазу конца XIX века. В понедельник, 16 марта, Куйбышевский суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности управление детского учреждения в Аничковом дворце.

- В учреждении хранилась ваза белого мрамора в форме кратера с рельефным изображением на мифологические темы и двумя ручками в виде головок фавнов. Работа второй половины XIX века. Но во время проверки оказалось, что ваза испорчена, - сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Нижняя часть тулова вазы расколота пополам. Одна из половин расколота на несколько меньших частей, ручка отделена. Тулово вазы разобрано, снято с ножки и хранится отдельно.

Такое ненадлежащее отношение к предмету декоративно-прикладного искусства является недопустимым. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU