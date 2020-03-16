2020-03-16T14:27:23+03:00
Общество

Из Боткинской больницы выпишут первого пациента, у которого был найден коронавирус

Две недели в карантине истекли сегодня, 16 марта
Петр КИБЕР
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Сегодня, 16 марта из Боткинской клинической инфекционной больницы выписывают первого пациента, у которого в Петербурге был подтвержден коронавирус. Имя его официально не называют, но известно, что первым заболевшим был итальянский студент медуниверситета имени Мечникова, приехавший в Петербург по обмену.

- 16 марта у амбулаторно-поликлинического корпуса больницы им.С.П.Боткина состоится мероприятие, посвященное выписке первого в городе пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Перед журналистами выступят новый главврач больницы Денис Гусев (старый - Алексей Яковлев был уволен после побега пациентов из коронавирусного карантина), а также начальник управления эпиднадзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Напомним, что из-за заболевшего итальянца на двухнедельный карантин в общежитии были посажены 780 студентов университета имени Мечникова.

А всего на данный момент в Петербурге подтверждены шесть случаев коронавируса. И еще один в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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