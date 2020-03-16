2020-03-16T14:36:05+03:00
Общество

Петербургские спортшколы перешли на свободное обучение

Самых маленьких спортсменов рекомендовано освободить от занятий
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Спортивные школы Петербурга перешли на свободное обучениеСпортивные школы Петербурга перешли на свободное обучениеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Вся образовательная система Петербурга на этой неделе перешла в особый режим занятий, подразумевающий свободное посещение. Родители сами решают, отправлять ребенка на занятия или нет.

Под приказ комитета по образованию попали все государственные учебные заведения: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Тем временем, многие родители озадачились вопросом: а как же спорт?

- Мы рекомендовали распустить группы самых маленьких ребят, которые на начальной подготовке, - рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» пресс-секретарь комитета по физической культуре и спорту Эдуард Дворкин. – Остальных учащихся – на усмотрение руководства школы. Но, раз комитет по образованию разрешает свободное посещение, значит и мы даем такую возможность.

При этом в ведомстве пообещали, что никаких «санкций» родителям, которые решили поберечь детей и оставить их дома, не будет.

Отметим, это касается не только спортшкол, которые находятся в ведении комитета. В ряде районных администраций «Комсомолке» подтвердили, что свободное посещение распространится и на подведомственные им учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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