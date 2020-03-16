2020-03-16T14:43:23+03:00
Общество

С рекордно длинной пробки началась рабочая неделя в Петербурге

На КАД автомобилисты простояли в 10-километровом заторе
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Рекордно длинной пробкой началась рабочая неделя в ПетербургеРекордно длинной пробкой началась рабочая неделя в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Ночной снегопад отразился на дорожной обстановке Петербурга утром в понедельник, 16 марта. Для большинства автомобилистов рабочая неделя началась с пробок. Общая загруженность трасс составила порядка 7 баллов, однако некоторые магистрали стояли практически «намертво». Так, на КАД владельцам машин пришлось отстоять в 10-километровой пробке.

- Рекордно длинная для 9 часов утра пробка зафиксирована на внутренней стороне КАД в районе Вантового моста, от реки Оккервиль до виадука над железной дорогой – 10,3 километра. Постояли 5,5 километров автомобилисты и на Колтушском шоссе от поворота к станции 7-й километр до КАД, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Наиболее загруженными магистралями утром стали: проспект Славы - Народная улица к Московскому (9 баллов), Гражданский проспект в центр (9 баллов), проспект Культуры - Тихорецкий проспект в центр (9 баллов).

Также неожиданно плотное движение в 10 утра образовалось на Индустриальном проспекте - проспекте Большевиков. Загруженность магистрали к Октябрьской набережной — 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бронзовый солдат Швейк «надел» маску вслед за Чижиком-Пыжиком
Самое медленное ДТП грузовика и тепловоза в порту Петербурга попало на видео
Сотню серых куропаток выпустили в леса Ленобласти
Каршеринг разбил всмятку четыре припаркованных авто на Васильевском острове
Мост через реку Славянка обрушился из-за бесхозного дырявого трубопровода
Стена жилого дома обвалилась в Петербурге
Студенты медуниверситета имени Мечникова рассказали, как отсидели 2-недельный карантин в общежитии
Более 40 тонн соли потратили на обработку дорог в Ленобласти
В дни матчей Евро-2020 общественный транспорт Петербурга станет бесплатным
В Петербурге умер онколог Борис Афанасьев
Пьяного гонщика с пассажиром задержали в Стрельне
В соцсети петербуржцы делятся фотографиями пустых полок в магазинах
С подозрением на коронавирус в Боткинской больнице находятся 238 человек
Общественный транспорт в Петербурге начали дезинфицировать из-за коронавируса
С 17 марта закроется движение по перекрестку проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя
Паром «Принцесса Анастасия» собирается в первый рейс 21 марта несмотря на ни на что
Экспресс-тестирование на коронавирус стало доступно жителям Ленобласти
С рекордно длинной пробки началась рабочая неделя в Петербурге
Петербургские спортшколы перешли на свободное обучение
Из Боткинской больницы выпишут первого пациента, у которого был найден коронавирус
Аничков дворец заплатит 100 тысяч рублей за разбитую мраморную вазу XIX века
«Желтый» уровень опасности в Петербурге объявлен из-за сильного ветра
Тотальный диктант перенесли на осень из-за коронавируса
На соревнованиях в Ленобласти разбилась парапланеристка