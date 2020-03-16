С рекордно длинной пробки началась рабочая неделя в Петербурге

16 Март 2020 2020-03-16T14:43:23+03:00

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Ночной снегопад отразился на дорожной обстановке Петербурга утром в понедельник, 16 марта. Для большинства автомобилистов рабочая неделя началась с пробок. Общая загруженность трасс составила порядка 7 баллов, однако некоторые магистрали стояли практически «намертво». Так, на КАД владельцам машин пришлось отстоять в 10-километровой пробке.

- Рекордно длинная для 9 часов утра пробка зафиксирована на внутренней стороне КАД в районе Вантового моста, от реки Оккервиль до виадука над железной дорогой – 10,3 километра. Постояли 5,5 километров автомобилисты и на Колтушском шоссе от поворота к станции 7-й километр до КАД, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Наиболее загруженными магистралями утром стали: проспект Славы - Народная улица к Московскому (9 баллов), Гражданский проспект в центр (9 баллов), проспект Культуры - Тихорецкий проспект в центр (9 баллов).

Также неожиданно плотное движение в 10 утра образовалось на Индустриальном проспекте - проспекте Большевиков. Загруженность магистрали к Октябрьской набережной — 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU