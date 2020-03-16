Экспресс-тестирование на коронавирус стало доступно жителям Ленобласти

16 Март 2020 2020-03-16T15:06:48+03:00

Уже 117 человек в регионе находятся под медицинским наблюдением из-за новой болезни

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Жители Ленинградской области теперь смогут пройти экспресс-тестирование на новый коронавирус. В связи с пандемией заболевания, управление Роспотребнадзора обеспечило регион всем необходимым для забора анализов. Об этом стало известно в понедельник, 16 марта.

- Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области, расположенный на улице Ольминского, дом 27, проводит экспресс-исследования на коронавирус. При подозрении на заболевание, медицинский работник берет анализ у пациента на дому, затем эти пробы привозят к нам для тестирования, - рассказала главный государственный санитарный врач по региону Ольга Историк.

Если результаты тестирования оказываются спорными, их направляют в новосибирский институт «Вектор», референс-центр Роспотребнадзора РФ.

На данный момент в Ленобласти насчитывается 117 человек, находящихся под медицинским наблюдением. Все они приехали из стран с напряженной обстановкой по коронавирусу, но не имеют симптомов инфекционных заболеваний. Пациенты находятся на двухнедельном карантине.

Напомним, что первый случай коронавируса в области обнаружен у жительницы Кудрово, которая вернулась из туристической поездки в Италию.

ИСТОЧНИК KP.RU