Экспресс-тестирование на коронавирус стало доступно жителям Ленобласти
Жители Ленинградской области теперь смогут пройти экспресс-тестирование на новый коронавирус. В связи с пандемией заболевания, управление Роспотребнадзора обеспечило регион всем необходимым для забора анализов. Об этом стало известно в понедельник, 16 марта.
- Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области, расположенный на улице Ольминского, дом 27, проводит экспресс-исследования на коронавирус. При подозрении на заболевание, медицинский работник берет анализ у пациента на дому, затем эти пробы привозят к нам для тестирования, - рассказала главный государственный санитарный врач по региону Ольга Историк.
Если результаты тестирования оказываются спорными, их направляют в новосибирский институт «Вектор», референс-центр Роспотребнадзора РФ.
На данный момент в Ленобласти насчитывается 117 человек, находящихся под медицинским наблюдением. Все они приехали из стран с напряженной обстановкой по коронавирусу, но не имеют симптомов инфекционных заболеваний. Пациенты находятся на двухнедельном карантине.
Напомним, что первый случай коронавируса в области обнаружен у жительницы Кудрово, которая вернулась из туристической поездки в Италию.
ИСТОЧНИК KP.RU