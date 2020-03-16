2020-03-16T15:20:59+03:00
Общество

Паром «Принцесса Анастасия» собирается в первый рейс 21 марта несмотря на ни на что

В паромной компании заявили, что запрета на круизы пока нет
Петр КИБЕР
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"Принцесса Анастасия" готовится уйти в первый рейс уже 21 марта. Если не запретят. Фото: MOBY SPL"Принцесса Анастасия" готовится уйти в первый рейс уже 21 марта. Если не запретят. Фото: MOBY SPL
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Закрытие границ, в том числе с Норвегией и Белоруссией, а также другие меры принимаемые против распространения коронавируса, никак не повлияли на планы судоходной компании MOBY SPL запустить круизы на пароме «Принцесса Анастасия» уже с 21 марта, как и планировалось ранее.

- По состоянию на 15:02 15 марта никаких изменений в расписании нет. Но мы постоянно следим за информацией, обновляем ее и следуем рекомендациям всех контролирующих органов. Ждем разъяснений от административных ведомств, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе паромной компании.

Как уверяют в MOBY SPL, билеты на первый рейс уже активно продаются и если ничего не изменится, то в ближайшую субботу «Принцесса Анастасия» уйдет в рейс Петербург-Хельсинки-Петербург. Санитарную обработку парома уже провели.

- Мы понимаем, что ситуация может измениться в любой момент, но со своей стороны готовы начать навигацию. Уже отправили запросы в порты Стокгольма и Таллинна, куда также есть рейсы. Пока ждем ответа. Думаем, что ситуация разрешиться в ближайшие два-три дня, - сообщили в паромной компании.

Ну а если власти примут запрет на круизы, то всем пассажирам обещают вернуть деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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