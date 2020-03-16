2020-03-16T15:21:19+03:00
Общество

С 17 марта закроется движение по перекрестку проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя

Маршруты наземного транспорта в Петербурге изменятся на неопределенное время
Лилия КОЗЛОВА
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С 17 марта общественный транспорт изменит маршруты в Красносельском районеС 17 марта общественный транспорт изменит маршруты в Красносельском районеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге ряд общественного транспорта в Красносельском районе изменит свой маршрут. С 17 марта 2020 года в районе перекрестка проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя закрывается движение. Причиной тому, строительство продолжения проспекта Ветеранов на участке от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного.

- В связи с производственными работами движение городского транспорта будет организовано по объездным трассам, - сообщили в Смольном.

Так, автобусы № 68 и 163 будут следовать от Счастливой улицы и проспекта Маршала Жукова по действующим трассам, по проспекту Ветеранов, свернут на улицу Летчика Пилютова, далее по Чекистов, Пионерстроя и далее по действующим трассам до конечных пунктов «Ленинградский электромеханический завод» и поселка Стрельна.

Маршрутки К-20 и К-227 пойдут по объездным трассам до конечного пункта – улица Пионерстроя, дом 29, в соответствии с протоколом выездного межведомственного совещания СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Троллейбусные маршруты: № 37 - от конечной станции «Троллейбусный парк № 1» по Троллейбусному проезду. Ленинскому проспекту, улице Зины Портновой, Ветеранов до конечной станции «Улица Пионерстроя». № 46 - от конечной на Авангардной улице по действующей трассе до конечной станции «Автовский домостроительный комбинат».

ИСТОЧНИК KP.RU

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