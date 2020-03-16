Общественный транспорт в Петербурге начали дезинфицировать из-за коронавируса
В понедельник, 16 марта, в Петербурге начали обрабатывать общественный транспорт для борьбы с коронавирусом. Специалисты Роспортребнадзора дезинфицируют салоны автобусов, троллейбусов и трамваев специальными средствами перед тем, как они примут на борт новых пассажиров.
Специалисты обрабатывают каждый сантиметр сидений, стекол и всей поверхностиФото: Олег ЗОЛОТО
- Ситуация находится под полным контролем. Медучреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сформирован запас лекарств и дезинфицирующих средств. Подготовлена необходимая инфраструктура для обеспечения изоляции и непрерывного медицинского наблюдения, - сообщают итоги совещания в пресс-службе Смольного.
Даже потолок прошел обработкуФото: Олег ЗОЛОТО
Десятки автобусов были обработаны, чтобы уничтожить вирус. Также все водители теперь тоже проходят строгий медицинский осмотр – у каждого измеряют температуру перед тем, как выпустить на рейс.
Водителям измеряют температуруФото: Олег ЗОЛОТО
Напомним, 13 марта в Смольном подписали постановление, которое запрещает проведение всех массовых мероприятий в Петербурге численностью больше 1 тысячи человек.
В Петербурге дезинфицируют общественный транспорт для борьбы с коронавирусом.Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU