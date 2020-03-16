2020-03-16T15:40:57+03:00
Общество

Общественный транспорт в Петербурге начали дезинфицировать из-за коронавируса

Также у всех водителей проверили температуру [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге дезинфицируют общественный транспорт для борьбы с коронавирусомВ Петербурге дезинфицируют общественный транспорт для борьбы с коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
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В понедельник, 16 марта, в Петербурге начали обрабатывать общественный транспорт для борьбы с коронавирусом. Специалисты Роспортребнадзора дезинфицируют салоны автобусов, троллейбусов и трамваев специальными средствами перед тем, как они примут на борт новых пассажиров.

Специалисты обрабатывают каждый сантиметр сидений, стекол и всей поверхности Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты обрабатывают каждый сантиметр сидений, стекол и всей поверхностиФото: Олег ЗОЛОТО

- Ситуация находится под полным контролем. Медучреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сформирован запас лекарств и дезинфицирующих средств. Подготовлена необходимая инфраструктура для обеспечения изоляции и непрерывного медицинского наблюдения, - сообщают итоги совещания в пресс-службе Смольного.

Даже потолок прошел обработку Фото: Олег ЗОЛОТО

Даже потолок прошел обработкуФото: Олег ЗОЛОТО

Десятки автобусов были обработаны, чтобы уничтожить вирус. Также все водители теперь тоже проходят строгий медицинский осмотр – у каждого измеряют температуру перед тем, как выпустить на рейс.

Водителям измеряют температуру Фото: Олег ЗОЛОТО

Водителям измеряют температуруФото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, 13 марта в Смольном подписали постановление, которое запрещает проведение всех массовых мероприятий в Петербурге численностью больше 1 тысячи человек.

В Петербурге дезинфицируют общественный транспорт для борьбы с коронавирусом.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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