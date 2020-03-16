2020-03-16T16:23:06+03:00
Происшествия

Пьяного гонщика с пассажиром задержали в Стрельне

Агрессивные мужчины пытались оказать сопротивление, но оказались в отделе полиции
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяных гонщика и его пассажира задержали в Петродворцовом районе ПетербургаПьяных гонщика и его пассажира задержали в Петродворцовом районе ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Поздно вечером в субботу, 14 марта, в Петродворцовом районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали гонщика и его пассажира. Оба были сильно пьяны и пытались оказать сопротивление, однако быстро оказались в отделе полиции.

- Во время патрулирования в Петродворцовом районе, наряд вневедомственной охраны заметил автомобиль, двигающийся по Санкт-Петербургскому проспекту в сторону поселка Стрельна, водитель которого совершал опасные маневры, создавая аварийную ситуацию на дороге, - сообщила Росгвардия.

Стражи порядка передали информацию о гонщике дежурным нарядам ГИБДД, а сами отправились в след за нарушителями. Вскоре иномарка остановилась, а из салона вышли водитель и пассажир, имевшие внешние признаки алкогольного опьянения.

Водителя задержали, а пассажир попытался оказать сопротивление, после чего тоже оказался в наручниках. Данные граждане были переданы прибывшим на место сотрудникам ГИБДД, а затем их доставили в 46 отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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