В Петербурге умер онколог Борис Афанасьев

16 Март 2020 2020-03-16T18:18:21+03:00

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Действительно невосполнимую утрату понесла российская и петербургская в частности медицина. 16 марта стало известно о том, что на 73 году жизни умер онколог, заслуженный врач России Борис Афанасьев.

- Сегодня, 16 марта, скоропостижно скончался заведующий кафедрой гематологии, трансфузиологии, трансплантологии факультета послевузовского образования, директор НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой профессор, заслуженный врач Российской Федерации, Борис Владимирович Афанасьев, - сообщается в группе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета (ПСПбГМУ) имени академика И.П.Павлова ВКонтакте.

Большей части российских медиков имя Бориса Афанасьева известно как человека, впервые в стране осуществившего пересадку костного мозга ребенку. Позднее талантливый онколог стал одним из основателей первого на Северо-Западе России НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой, который Борис Владимирович возглавлял с 2007 года.

Коллеги и друзья выражают глубочайшие соболезнования родным Бориса Афанасьева.

О причинах смерти выдающегося врача, а также времени и месте похорон, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU