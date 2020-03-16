2020-03-16T18:18:21+03:00
Общество

В Петербурге умер онколог Борис Афанасьев

Заслуженный врач России первым в стране пересадил костный мозг ребенку
Петр КИБЕР
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В Петербурге умер выдающийся врач-онколог Борис Афанасьев. Фото: vk.com/spbgmupavlovaВ Петербурге умер выдающийся врач-онколог Борис Афанасьев. Фото: vk.com/spbgmupavlova
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Действительно невосполнимую утрату понесла российская и петербургская в частности медицина. 16 марта стало известно о том, что на 73 году жизни умер онколог, заслуженный врач России Борис Афанасьев.

- Сегодня, 16 марта, скоропостижно скончался заведующий кафедрой гематологии, трансфузиологии, трансплантологии факультета послевузовского образования, директор НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой профессор, заслуженный врач Российской Федерации, Борис Владимирович Афанасьев, - сообщается в группе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета (ПСПбГМУ) имени академика И.П.Павлова ВКонтакте.

Большей части российских медиков имя Бориса Афанасьева известно как человека, впервые в стране осуществившего пересадку костного мозга ребенку. Позднее талантливый онколог стал одним из основателей первого на Северо-Западе России НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой, который Борис Владимирович возглавлял с 2007 года.

Коллеги и друзья выражают глубочайшие соболезнования родным Бориса Афанасьева.

О причинах смерти выдающегося врача, а также времени и месте похорон, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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