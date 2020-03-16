2020-03-16T16:37:03+03:00
Общество

В дни матчей Евро-2020 общественный транспорт Петербурга станет бесплатным

Свободный проезд будет доступен болельщикам, волонтерам и журналистам
Лилия КОЗЛОВА
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В дни матчей Евро-2020 в Петербурге болельщикам сделают бесплатный проезд на общественном транспортеВ дни матчей Евро-2020 в Петербурге болельщикам сделают бесплатный проезд на общественном транспортеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге полным ходом идут подготовки к чемпионату Европы по футболу 2020 года. На рабочем совещании с членами городского правительства, состоявшемся в понедельник, 16 марта, был утвержден порядок права на бесплатный проезд в общественном транспорте в дни матчей, которые будут проходить в Северной столице.

- Транспортное обслуживание во время чемпионата будет осуществляться в том же порядке, что и на чемпионате мира по футболу, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Болельщики смогут бесплатно и без ограничений по количеству поездок пользоваться специальными маршрутами спортивных соревнований в течение двух дней — с 0 часов дня матча, на который у них куплен билет, до конца следующего дня. В такие маршруты входят все линии метро, пригородные поезда в границах Петербурга и области, трамваи № 19 и 48 и автобусы-шаттлы, которые будут работать в дни чемпионата. Основанием для бесплатной поездки будет служить персонифицированная карта, которую получат все зрители, и билет на матч или транспортная карта болельщика.

Также бесплатным проездом с 10 мая по 13 июля смогут воспользоваться волонтеры Евро-2020 и аккредитованные журналисты. На эти цели в городском бюджете заложено 75 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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