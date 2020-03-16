Более 40 тонн соли потратили на обработку дорог в Ленобласти

16 Март 2020 2020-03-16T16:50:08+03:00

За выходные на обработку дорог в Ленобласти потратили более 40 тонн соли / Фото: Администрация Ленобласти

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Минувшие выходные в Ленинградской области выдались очень снежные и все дороги оказались укрыты белым «покрывалом». Как стало известно в понедельник, 16 марта, дорожные службы все дни активно работали, очищая проезжие части. С субботу по воскресенье от снега и наледи очищено свыше двух тысяч километров региональных трасс.

- Круглосуточно трудятся 200 единиц спецтехники и 170 рабочих. Использована 41 тонна чистой соли и почти тысяча кубометров песко-соляной смеси, - сообщили в администрации Ленинградской области.

На дорогах с высокой интенсивностью движения - Колтушское шоссе, Выборгское шоссе, Дорога жизни - применяются солевые растворы, которые препятствуют обледенению проезжей части.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в Ленобласти сохранятся температурные качели от - 1 ночью до + 6 днем. Дорожники готовятся к мокрым снегопадам и ледяным дождям. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU