2020-03-16T16:56:39+03:00
Общество

Студенты медуниверситета имени Мечникова рассказали, как отсидели 2-недельный карантин в общежитии

Утром 17 марта их должны отпустить из коронавирусной изоляции
Петр КИБЕР
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В общежитии на проспекте Просвещения студенты провели две неделиВ общежитии на проспекте Просвещения студенты провели две неделиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Завтра, 17 марта, из гостиничного общежития «Северное» медуниверситета имени Мечникова будут выпущены больше 700 студентов, проведших две недели на карантине из-за коронавируса. Причиной стал подтвержденный случай заболевания у итальянца, приехавшего в Петербург учиться по обмену. Как возможные «контактные» лица пережили двухнедельное заточение, они сами рассказали журналистам.

- Студенты могли принимать участие в научных онлайн-конференциях. Тем, кто скучает без кино, раздали промокоды на бесплатные премиум-подписки одного из интернет-кинотеатров, - пишет газета «Петербургский дневник».

Продолжался и учебный процесс: преподаватели выкладывали лекции в интернет и рассылали их по электронной почте.

На 8 марта студенток поздравили специальным концертом, который устроили под стенами общежития и вообще старались учесть все пожелания в еде, средствах гигиены и прочем. Но главное - интернет работа бесперебойно. И все равно студенты признавались, что им не хватает свободы. Но уже вскоре они смогут ей насладиться сполна. А пока ребята готовятся к выходу дезинфицируют технику и сдают личные вещи. Их, как и все здание общежития ждет полная дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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