Стена жилого дома обвалилась в Петербурге
Серьезное ЧП произошло в Невском районе Петербурга. У жилого дома на Ново-Александровской улице обвалилась стена. Снимками происшествия в социальной сети появился местный житель. На фотографиях видно, как огромный кусок внешней облицовки, в несколько квадратных метров, буквально отвалился от несущей стены.
- Это жесть, вся стена дома упадет, надо срочно решать вопрос. Надеюсь, все уведомлены о происшествии, - начали паниковать некоторые пользователи сети.
Другие наоборот, восприняли произошедшее спокойно и с шутками. «Можно комнату пристроить теперь», «Это я картину вешал, слишком сильно стукнул», «Срочно нужно подорожник приложить».
По предварительным данным, в результате обрушения стены никто не пострадал. Официальной информации от представителей ЖКХ и МЧС на данный момент нет.
ИСТОЧНИК KP.RU