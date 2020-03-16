Стена жилого дома обвалилась в Петербурге

16 Март 2020 2020-03-16T17:05:32+03:00

Две плиты с первого этажа рухнули на землю

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Серьезное ЧП произошло в Невском районе Петербурга. У жилого дома на Ново-Александровской улице обвалилась стена. Снимками происшествия в социальной сети появился местный житель. На фотографиях видно, как огромный кусок внешней облицовки, в несколько квадратных метров, буквально отвалился от несущей стены.

- Это жесть, вся стена дома упадет, надо срочно решать вопрос. Надеюсь, все уведомлены о происшествии, - начали паниковать некоторые пользователи сети.

Другие наоборот, восприняли произошедшее спокойно и с шутками. «Можно комнату пристроить теперь», «Это я картину вешал, слишком сильно стукнул», «Срочно нужно подорожник приложить».

По предварительным данным, в результате обрушения стены никто не пострадал. Официальной информации от представителей ЖКХ и МЧС на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU