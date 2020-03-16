2020-03-16T17:05:32+03:00
Происшествия

Стена жилого дома обвалилась в Петербурге

Две плиты с первого этажа рухнули на землю
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Огромный кусок стены отвалился от жилого дома в ПетербургеОгромный кусок стены отвалился от жилого дома в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Серьезное ЧП произошло в Невском районе Петербурга. У жилого дома на Ново-Александровской улице обвалилась стена. Снимками происшествия в социальной сети появился местный житель. На фотографиях видно, как огромный кусок внешней облицовки, в несколько квадратных метров, буквально отвалился от несущей стены.

- Это жесть, вся стена дома упадет, надо срочно решать вопрос. Надеюсь, все уведомлены о происшествии, - начали паниковать некоторые пользователи сети.

Другие наоборот, восприняли произошедшее спокойно и с шутками. «Можно комнату пристроить теперь», «Это я картину вешал, слишком сильно стукнул», «Срочно нужно подорожник приложить».

По предварительным данным, в результате обрушения стены никто не пострадал. Официальной информации от представителей ЖКХ и МЧС на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бронзовый солдат Швейк «надел» маску вслед за Чижиком-Пыжиком
Самое медленное ДТП грузовика и тепловоза в порту Петербурга попало на видео
Сотню серых куропаток выпустили в леса Ленобласти
Каршеринг разбил всмятку четыре припаркованных авто на Васильевском острове
Мост через реку Славянка обрушился из-за бесхозного дырявого трубопровода
Стена жилого дома обвалилась в Петербурге
Студенты медуниверситета имени Мечникова рассказали, как отсидели 2-недельный карантин в общежитии
Более 40 тонн соли потратили на обработку дорог в Ленобласти
В дни матчей Евро-2020 общественный транспорт Петербурга станет бесплатным
В Петербурге умер онколог Борис Афанасьев
Пьяного гонщика с пассажиром задержали в Стрельне
В соцсети петербуржцы делятся фотографиями пустых полок в магазинах
С подозрением на коронавирус в Боткинской больнице находятся 238 человек
Общественный транспорт в Петербурге начали дезинфицировать из-за коронавируса
С 17 марта закроется движение по перекрестку проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя
Паром «Принцесса Анастасия» собирается в первый рейс 21 марта несмотря на ни на что
Экспресс-тестирование на коронавирус стало доступно жителям Ленобласти
С рекордно длинной пробки началась рабочая неделя в Петербурге
Петербургские спортшколы перешли на свободное обучение
Из Боткинской больницы выпишут первого пациента, у которого был найден коронавирус
Аничков дворец заплатит 100 тысяч рублей за разбитую мраморную вазу XIX века
«Желтый» уровень опасности в Петербурге объявлен из-за сильного ветра
Тотальный диктант перенесли на осень из-за коронавируса
На соревнованиях в Ленобласти разбилась парапланеристка