Мост через реку Славянка обрушился из-за бесхозного дырявого трубопровода
Воскресным вечером, 15 марта, просел участок Славянского моста через одноименную реку в Рыбацком. На тротуарной части переправы треснул асфальт и открыл «портал в ад». К счастью, никто не пострадал.
– Мы ограничили доступ к месту и провели осмотр, – сообщают в «Мостотресте». – Причиной провала стал подмыв грунта. Источником воды могла быть законсервированная теплотрасса, которая проходит рядом с мостом. Об этом говорят заполненные холодной водой дренажные колодцы теплотрассы и просачивающаяся сквозь грунт вода около сооружения.
На движении по переправе просадка не сказалась. Фото: «Мостотрест»
На чьем балансе находится теплотрасса, выяснить так и не удалось. Сам «Мостотрест» латать трубу не в праве, а поиски ее хозяина пока продолжаются.
– Конструкции моста ничего не угрожает, вода уже не просачивается, – добавила специалисты. – Засыпали место просадки щебнем, завтра-послезавтра положим асфальт.
Насколько долговечным будет ремонт, если не разобраться с законсервированной теплотрассой, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU