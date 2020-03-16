Мост через реку Славянка обрушился из-за бесхозного дырявого трубопровода

16 Март 2020 2020-03-16T17:13:18+03:00

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Воскресным вечером, 15 марта, просел участок Славянского моста через одноименную реку в Рыбацком. На тротуарной части переправы треснул асфальт и открыл «портал в ад». К счастью, никто не пострадал.

– Мы ограничили доступ к месту и провели осмотр, – сообщают в «Мостотресте». – Причиной провала стал подмыв грунта. Источником воды могла быть законсервированная теплотрасса, которая проходит рядом с мостом. Об этом говорят заполненные холодной водой дренажные колодцы теплотрассы и просачивающаяся сквозь грунт вода около сооружения.

На движении по переправе просадка не сказалась. Фото: «Мостотрест»

На чьем балансе находится теплотрасса, выяснить так и не удалось. Сам «Мостотрест» латать трубу не в праве, а поиски ее хозяина пока продолжаются.

– Конструкции моста ничего не угрожает, вода уже не просачивается, – добавила специалисты. – Засыпали место просадки щебнем, завтра-послезавтра положим асфальт.

Насколько долговечным будет ремонт, если не разобраться с законсервированной теплотрассой, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU