2020-03-16T17:27:55+03:00
Происшествия

Каршеринг разбил всмятку четыре припаркованных авто на Васильевском острове

Водитель не вошел в поворот и снес машины на парковке возле завода [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Каршеринг устроил массовое ДТП на парковке на Васильевском острове в ПетербургеКаршеринг устроил массовое ДТП на парковке на Васильевском острове в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Массовое ДТП произошло на Васильевском острове Петербурга. Днем в понедельник, 16 марта, на 26-й линии В.О. каршеринг не смог войти в поворот и влетел в ряд припаркованных автомобилей, которые разбил всмятку. С последствиями аварии разбираются спасательные службы. Фотографии и видео с места ЧП очевидцы опубликовали в социальной сети.

- Там многие любят перед поворотом притопить, только новичкам неизвестно, что за ним сразу мини парковка на проезжей части сотрудников завода, - отметил автомобилист, обсуждая аварию.

На видео, опубликованном в интернете, видно, как на небольшом участке парковки, где плотно стоят машины, валяются куски бамперов, фар, номерные знаки и другие части автомобилей. Там же уже дежурит машина МЧС, сотрудники которой разбираются с последствиями.

О состоянии здоровья водителя каршеринга на данный момент ничего не известно. Инспекторы ГИБДД проводят проверку, после чего дадут официальную информацию по случаю.

Каршеринг устроил массовое ДТП на парковке на Васильевском острове в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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