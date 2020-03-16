Каршеринг разбил всмятку четыре припаркованных авто на Васильевском острове
Массовое ДТП произошло на Васильевском острове Петербурга. Днем в понедельник, 16 марта, на 26-й линии В.О. каршеринг не смог войти в поворот и влетел в ряд припаркованных автомобилей, которые разбил всмятку. С последствиями аварии разбираются спасательные службы. Фотографии и видео с места ЧП очевидцы опубликовали в социальной сети.
- Там многие любят перед поворотом притопить, только новичкам неизвестно, что за ним сразу мини парковка на проезжей части сотрудников завода, - отметил автомобилист, обсуждая аварию.
На видео, опубликованном в интернете, видно, как на небольшом участке парковки, где плотно стоят машины, валяются куски бамперов, фар, номерные знаки и другие части автомобилей. Там же уже дежурит машина МЧС, сотрудники которой разбираются с последствиями.
О состоянии здоровья водителя каршеринга на данный момент ничего не известно. Инспекторы ГИБДД проводят проверку, после чего дадут официальную информацию по случаю.
Каршеринг устроил массовое ДТП на парковке на Васильевском острове в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU