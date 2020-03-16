2020-03-16T17:37:06+03:00
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Сотню серых куропаток выпустили в леса Ленобласти

Краснокнижных птиц выпустили в естественную среду для восполнения популяции
Лилия КОЗЛОВА
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В леса Ленобласти выпустили сотню серых куропаток / Фото: официальный портал администрации ЛенобластиВ леса Ленобласти выпустили сотню серых куропаток / Фото: официальный портал администрации Ленобласти
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Редких птиц, занесенных в Красную книгу Ленинградской области, выпустили в естественную среду. Как стало известно в понедельник, 16 марта, сотню серых куропаток поселили в лесах на юге региона в рамках проекта по пополнению популяции. Это уже третий за год выпуск.

- На юго-западе области, где ранее обитала эта птица, ее численность сократилась, и серую куропатку занесли в региональную Красную книгу, - рассказали в администрации Ленобласти.

Для восполнения популяции птенцов закупают в одном из питомников за пределами региона, доращивают в охотхозяйстве региона и выпускают в дикую природу. После этого инспекторы комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира продолжают наблюдать, подкармливать и охранять птиц.

С начала реализации программы в лесах насчитывалось порядка 1,5 тысяч особей. За три года в естественную среду было выпущено около 500 птиц. Все они прижились, обосновались в природе и начали размножаться.

Сейчас серая куропатка относится к отряду куриных, охота на нее в лесах Ленинградской области запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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