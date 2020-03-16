2020-03-16T17:54:30+03:00
Происшествия

Самое медленное ДТП грузовика и тепловоза в порту Петербурга попало на видео

Авария произошла на Угольной Гавани, водитель фуры вылетел на землю через открытое окно [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Самое медленное ДТП грузовика и тепловоза произошло в порту ПетербургаСамое медленное ДТП грузовика и тепловоза произошло в порту ПетербургаФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла в порту на Угольной гавани в Петербурге. Видео столкновения грузовика и тепловоза появилось в сети только в понедельник, 16 марта, хотя само ДТП случилось в ночь с 12 на 13 марта. Сами очевидцы назвали произошедшее «самым медленным ДТП».

- Там переезд никогда не гаснет, шлагбаум отсутствует, - рассказал в соцсети один из местных автомобилистов.

На видео, опубликованном в сети, видно, как к переезду медленно приближается грузовик. В это время по путям с такой же небольшой скоростью двигается тягач, груженный вагонами. В тот момент, когда они встретились, поезд медленно снес кабину фуры, пытаясь затормозить. От удара и сильного разворота, водитель грузовика выпал из окна машины на землю

Насколько сильно пострадали водитель фуры и машинист поезда, на данный момент не известно. По словам свидетелей, тепловоз простоял на месте ДТП еще сутки.

Самое медленное ДТП грузовика и тепловоза в порту Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бронзовый солдат Швейк «надел» маску вслед за Чижиком-Пыжиком
Самое медленное ДТП грузовика и тепловоза в порту Петербурга попало на видео
Сотню серых куропаток выпустили в леса Ленобласти
Каршеринг разбил всмятку четыре припаркованных авто на Васильевском острове
Мост через реку Славянка обрушился из-за бесхозного дырявого трубопровода
Стена жилого дома обвалилась в Петербурге
Студенты медуниверситета имени Мечникова рассказали, как отсидели 2-недельный карантин в общежитии
Более 40 тонн соли потратили на обработку дорог в Ленобласти
В дни матчей Евро-2020 общественный транспорт Петербурга станет бесплатным
В Петербурге умер онколог Борис Афанасьев
Пьяного гонщика с пассажиром задержали в Стрельне
В соцсети петербуржцы делятся фотографиями пустых полок в магазинах
С подозрением на коронавирус в Боткинской больнице находятся 238 человек
Общественный транспорт в Петербурге начали дезинфицировать из-за коронавируса
С 17 марта закроется движение по перекрестку проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя
Паром «Принцесса Анастасия» собирается в первый рейс 21 марта несмотря на ни на что
Экспресс-тестирование на коронавирус стало доступно жителям Ленобласти
С рекордно длинной пробки началась рабочая неделя в Петербурге
Петербургские спортшколы перешли на свободное обучение
Из Боткинской больницы выпишут первого пациента, у которого был найден коронавирус
Аничков дворец заплатит 100 тысяч рублей за разбитую мраморную вазу XIX века
«Желтый» уровень опасности в Петербурге объявлен из-за сильного ветра
Тотальный диктант перенесли на осень из-за коронавируса
На соревнованиях в Ленобласти разбилась парапланеристка