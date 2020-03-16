Самое медленное ДТП грузовика и тепловоза в порту Петербурга попало на видео

16 Март 2020 2020-03-16T17:54:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла в порту на Угольной гавани в Петербурге. Видео столкновения грузовика и тепловоза появилось в сети только в понедельник, 16 марта, хотя само ДТП случилось в ночь с 12 на 13 марта. Сами очевидцы назвали произошедшее «самым медленным ДТП».

- Там переезд никогда не гаснет, шлагбаум отсутствует, - рассказал в соцсети один из местных автомобилистов.

На видео, опубликованном в сети, видно, как к переезду медленно приближается грузовик. В это время по путям с такой же небольшой скоростью двигается тягач, груженный вагонами. В тот момент, когда они встретились, поезд медленно снес кабину фуры, пытаясь затормозить. От удара и сильного разворота, водитель грузовика выпал из окна машины на землю

Насколько сильно пострадали водитель фуры и машинист поезда, на данный момент не известно. По словам свидетелей, тепловоз простоял на месте ДТП еще сутки.

Самое медленное ДТП грузовика и тепловоза в порту Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU