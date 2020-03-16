Бронзовый солдат Швейк «надел» маску вслед за Чижиком-Пыжиком

16 Март 2020 2020-03-16T18:08:49+03:00

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Жители Петербурга решили защитить от «болезней» памятник бравому солдату Швейку и надели на него медицинскую маску. В понедельник, 16 марта, в социальной сети появилась фотография бронзового литературного персонажа, за уши которого прицеплена защита.

- Его каждый, кому не лень, за нос трогает - поэтому Швейку маска очень пригодится, - отметили горожане.

- Везет ему, у него маска есть, а я для работы купить не могу, нет их в продаже, - позавидовала одна петербурженка.

Кто именно решил «защитить» памятник, установленный в Купчино, не известно. Однако это уже не первое бронзовое изваяние, которое горожане облачают в маски.

Так, на минувшей неделе знаменитого Чижика-Пыжика, обитающего на гранитной набережной Фонтанки, тоже одели в маленькую маску. Только провисела она на птичке не долго. В тот же день «защита» уже куда-то исчезла.

ИСТОЧНИК KP.RU