2020-03-16T18:56:49+03:00
Общество

Результаты анализа на коронавирус петербуржцы получат спустя сутки

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, как можно провериться на новое заболевание
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы получат получат результаты анализа на коронавирус спустя сутки после сдачиПетербуржцы получат получат результаты анализа на коронавирус спустя сутки после сдачиФото: принтскрин видео.
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В Петербурге жители Петербурга с 16 марта могут сдать анализы на коронавирус. Тестирование проводится совершенно бесплатно и относится к процедурам обязательного медицинского обслуживания. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- В каждом районе, в зависимости от протяженности района и количества населения, определено либо одно, либо все учреждения, которые готовы принимать пациентов, направлять их в лабораторию, - рассказал Лисовец.

Он пояснил, что желательно это делать по месту прописки, так как тестирование проводится в рамках обязательного медицинского страхования. Результаты будут готовы от нескольких часов, до суток, в зависимости от наплыва желающих провериться.

При этом председатель комитета подчеркнул, что обращаться таким образом должны только люди без симптомов заболевания. В обратном случае, нужно обратиться к врачу по телефону и описать свое состояние.

Также Лисовец отметил, что на данный момент комитет и правительство принимают все необходимые меры для нераспространения заболевания. Сейчас в Петербурге зафиксированы девять случаев заражения коронавирусом.

- Этих мер, которые мы сейчас применяем, сейчас достаточно. Может в будущем понадобится поставить запрет на менее численные мероприятия, но пока об этом говорить рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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