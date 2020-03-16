2020-03-16T19:06:46+03:00
Общество

Международный перевозчик отменил автобусные рейсы между Петербургом и Прибалтикой

Сообщение с Таллином откроется не раньше 14 апреля
Лилия КОЗЛОВА
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Lux Express временно приостанавливает рейсы между Петербургом и ПрибалтикойLux Express временно приостанавливает рейсы между Петербургом и ПрибалтикойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге закрылось автобусное сообщение со странами Прибалтики. В связи с ограничением пересечения границы между Эстонией и Россией и восстановлением пограничного контроля в прибалтийских странах, международный перевозчик с 16 марта объявил о временной приостановке всех автобусных рейсов.

- Мы просим клиентов проявить терпение в нынешней ситуации. Компания, в первую очередь связывается с теми пассажирами, у кого есть билеты на ближайшие дни, - сообщили в Lux Express.

В понедельник, 16 марта, из Петербург и обратно из Риги и Таллина отправятся только те автобусы, которые пересекут эстонскую границу до 23:59 часов. Для остальных пассажиров на сайте компании открыт онлайн-сервис по возврату билетов.

Так, до 30 марта приостановлены рейсы между Санкт-Петербургом и Таллином, до 14 апреля - с Ригой, до 31 мая – с Йыхви. Также до 14 апреля не будут осуществляться перевозки на маршруте Москва-Рига.

ИСТОЧНИК KP.RU

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