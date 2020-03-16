2020-03-16T19:15:49+03:00
Происшествия

Падение парапланеристки на соревнованиях в Ленобласти стало уголовным делом

Следователи уверены, что организаторы проигнорировали требования безопасности
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Следователи занимаются расследованием дела о разбившейся на соревнованиях в Ленобласти парапланеристки.Следователи занимаются расследованием дела о разбившейся на соревнованиях в Ленобласти парапланеристки.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело после проверки информации о клинической смерти парапланеристки, разбившейся на соревнованиях в Ленобласти. Она упала с высоты около 5 метров. «Комсомолка» писала, что медики диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга и кому 3-й степени.

Директор спортивной федерации сверхлегкой авиации Ленобласти пояснил, что спортсменка грубо ошиблась на разгоне при самом старте. Однако следователи уверены, что организаторы соревнования позабыли о требованиях безопасности.

- Лица из числа руководителей парапланерного клуба «SkyStream» и спортивной федерации спорта сверхлегкой авиации Ленобласти допустили 37-летнюю женщину к выполнению самостоятельного полета на параплане, не обеспечив должного наблюдения и координирования действий, - сообщает пресс-служба СЗСУ на транспорте СК России.

Расследование уголовного дела продолжается. Если вина кого-либо подтвердится, то наказание может быть очень суровым – до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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