Стало понятно, как будет проходить дистанционное обучение школьников в Петербурге

16 Март 2020 2020-03-16T19:57:53+03:00

В Смольном объяснили, как будет организован учебный процесс на дому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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С 17 марта петербургских школьников официально перевели на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Дети, учителя и родители тут же задались вопросом, как все это будет организовано. Власти поспешили успокоить всех, заявив, что во время весенних каникул (с 23 марта – Прим. ред.) педагоги сами поймут, как лучше взаимодействовать с учениками.

- Будут активно использоваться возможности частных образовательных порталов и нашего государственного. На этих ресурсах есть все необходимые темы. Учителя должны уметь отправлять ребятам тесты, записанные уроки. Ученик их видит и слышит. При этом педагог сможет давать пояснения и комментарии через электронный дневник, - рассказала Жанна Воробьева, председатель комитета по образованию Петербурга.

Ученикам 9 и 11 классов не будет никаких послаблений, ведь их ждут экзамены. Власти уверены, что взрослые ребята без проблем совладают с дистанционным обучением.

К слову, если родители примут решение отправить ребенка в школу, несмотря на распоряжение Смольного, то в школах обеспечат все условия для образования.

- Все занятия будут проходить по расписанию, по группам для тех учащихся, которые будут собираться в параллели или конкретном классе. На входе в школу ребят будут проверять бесконтактными или контактными термометрами или по внешнему виду, - заключила Жанна Воробьева.

ИСТОЧНИК KP.RU