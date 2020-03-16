В Смольном посоветовали верующим воздержаться от поцелуев креста в пост
Верующим из Петербурга посоветовали воздержаться от обряда целования креста в Великий пост. В Смольном озаботились традицией в Крестопоклонную неделю из-за угрозы распространения коронавируса. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, к ситуации нужно отнестись с пониманием.
- Мы уважаем все религиозные традиции, но, тем не менее, обряд целования одного и того же распятия разными прихожанами – это прямой путь распространения коронавируса. Конечно, каждый принимает для себя решение сам. Однако я не рекомендую этого делать. Закрывать ли церкви в таком случае? Мы рассмотрим этот вопрос в оперативном штабе, - сообщил Олег Эргашев.
Власти Петербурга пока не собираются следовать примеру Москвы и запрещать проводить мероприятие с участием свыше 50 человек. Однако этот вопрос будут ежедневно поднимать в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Добавим, что доступ к мощам Иоанна Крестителя в Казанском соборе не будут закрывать из-за угрозы опасной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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