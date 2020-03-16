Суд прекратил уголовное дело о смерти двух рабочих на судоремонтном заводе в Петербурге
Кировский районный суд прекратил уголовное дело в отношении ведущего инженера перегрузочных машин на судоремонтном заводе в Петербурге, где погибли двое рабочих. Напомним, трагедия произошла из-за разрыва колеса на контейнеровозе. Покрышка лопнула, и на двух мужчин вылетело тяжелое стопорное кольцо диска. Самым суровым наказанием за это значатся семь лет тюрьмы, но все закончилось примирением сторон.
- До начала замены колеса самоходного автопогрузчика, необходимо было спустить давление в шине. Ведущий инженер не проконтролировал требования техники безопасности при работе двух механиков. Они получили телесные повреждения, повлекшие смерть. Спустя полгода следователь обратился в суд с ходатайством, в котором просил прекратить уголовное дело и назначить штраф, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Родственники погибших мужчин и их адвокат не стали возражать против решения. Дело в том, что начальник механиков принес свои глубокие извинения и компенсировал необходимый материальный ущерб деньгами. В итоге ему достался лишь судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.
Два человека погибли на судоремонтном заводе в Петербурге из-за взорвавшегося колеса погрузчика.Видео: Паблик "Аварийный Петербург"
ИСТОЧНИК KP.RU