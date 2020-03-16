Мартовский снег в Петербурге встретили 610 снегоуборочных машин

16 Март 2020 2020-03-16T22:00:23+03:00

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Петербург встретил во всеоружии внезапный снегопад, обрушившийся на город утром 16 марта. На борьбу с зимне-весенней непогодой выделили 610 единиц техники и 1275 сотрудников дорожных служб. За несколько часов с утра нападало более сантиметра осадков, да и в течение дня мокрый снег то и дело заглядывал в Северную столицу. Поэтому дорожники постарались создать безопасные условия для движения транспорта и пешеходов.

- Рабочие продолжают обрабатывать дороги противогололедными материалами. В городе идет полномасштабная чистка улиц с тротуарами. Особое внимание уделяется перекресткам, спускам, подъемам, пешеходным переходам и автобусным остановкам. Тщательно убирается лотковая зона с краю проезжей части, чтобы талая вода не застаивалась на дороге, а свободно стекала в городскую канализацию, - рассказывают в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

По прогнозам синоптиков, отголоски зимы будут в Петербурге вплоть до середины апреля. На этой неделе днем вновь будет тепло, но к выходным столбик термометра станет отрицательным.

ИСТОЧНИК KP.RU