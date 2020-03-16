2020-03-16T22:16:36+03:00
Общество

Метро Петербурга потребовали мыть каждый час из-за коронавируса

Мнение руководителя Управления Роспотребнадзора поддержал губернатор Александр Беглов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В метро Петербурга могут ежечасно начать мыть эскалаторы и вестибюли из-за угрозы распространения коронавируса.В метро Петербурга могут ежечасно начать мыть эскалаторы и вестибюли из-за угрозы распространения коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Руководителя Управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталья Башкетова во время заседания городского правительства потребовала проводить в метро влажную уборку эскалаторов и вестибюлей каждый час для профилактики распространения коронавируса. Ее идею поддержал и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Пока что в метрополитене 2 раза в сутки проводится влажная уборка подвижного состава и 4 раза в сутки – эскалаторов и вестибюлей станций, - сообщает пресс-служба Смольного.

Стоит отметить, что в Петербурге вовсю дезинфицируют общественный транспорт из-за угрозы распространения коронавируса. Например, в ГУП «Горэлектротранс» моют ежедневно каждую из 1426 машин. Этому примеру следуют и сотрудники «Пассажиравтотранса», которые вдобавок создали трехмесячный запас запчастей и приобрели множество антиспетиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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