Метро Петербурга потребовали мыть каждый час из-за коронавируса
Руководителя Управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталья Башкетова во время заседания городского правительства потребовала проводить в метро влажную уборку эскалаторов и вестибюлей каждый час для профилактики распространения коронавируса. Ее идею поддержал и губернатор Северной столицы Александр Беглов.
- Пока что в метрополитене 2 раза в сутки проводится влажная уборка подвижного состава и 4 раза в сутки – эскалаторов и вестибюлей станций, - сообщает пресс-служба Смольного.
Стоит отметить, что в Петербурге вовсю дезинфицируют общественный транспорт из-за угрозы распространения коронавируса. Например, в ГУП «Горэлектротранс» моют ежедневно каждую из 1426 машин. Этому примеру следуют и сотрудники «Пассажиравтотранса», которые вдобавок создали трехмесячный запас запчастей и приобрели множество антиспетиков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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