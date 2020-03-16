Смольный решил закупиться туалетной бумагой и полотенцами на 4,4 млн рублей

16 Март 2020 2020-03-16T23:10:00+03:00

Одной только туалетной бумаги будет на 3 тысячи рулонов

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Смольный опубликовал на сайте государственных закупок многомилионный контракт на приобретение туалетной бумаги и бумажных полотенец. Весь товар чиновники рассчитывают получить в срок не позднее 30 дней после заключения контракта.

Самой дорогостоящей покупкой окажутся 3 тысячи рулонов бумажных полотенец. На них власти Петербурга готовы потратить около 3,8 миллионов рублей. Следом идет туалетная бумага для диспенсера – всего лишь однослойная. На 3 тысячи рулонов уйдет почти 457 тысяч рублей. За остальные бумажные объекты закупки предлагают в сумме около 150 тысяч рублей.

- Окончание срока подачи заявок назначено на 24 марта. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 458 175 рублей, - гласит описание контракта на сайте госзакупок.

«Комсомолка» попыталась разобраться, почему по всем мире есть огромный спрос на туалетную бумагу из-за коронавируса. В Петербурге, в основном, активнее скупают крупы и бытовую химию. Но дефицита чего-либо нет.

ИСТОЧНИК KP.RU