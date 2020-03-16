2020-03-16T23:10:00+03:00
Общество

Смольный решил закупиться туалетной бумагой и полотенцами на 4,4 млн рублей

Одной только туалетной бумаги будет на 3 тысячи рулонов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Власти Петербурга опубликовали закупку туалетной бумаги и бумажных полотенец.Власти Петербурга опубликовали закупку туалетной бумаги и бумажных полотенец.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Смольный опубликовал на сайте государственных закупок многомилионный контракт на приобретение туалетной бумаги и бумажных полотенец. Весь товар чиновники рассчитывают получить в срок не позднее 30 дней после заключения контракта.

Самой дорогостоящей покупкой окажутся 3 тысячи рулонов бумажных полотенец. На них власти Петербурга готовы потратить около 3,8 миллионов рублей. Следом идет туалетная бумага для диспенсера – всего лишь однослойная. На 3 тысячи рулонов уйдет почти 457 тысяч рублей. За остальные бумажные объекты закупки предлагают в сумме около 150 тысяч рублей.

- Окончание срока подачи заявок назначено на 24 марта. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 458 175 рублей, - гласит описание контракта на сайте госзакупок.

«Комсомолка» попыталась разобраться, почему по всем мире есть огромный спрос на туалетную бумагу из-за коронавируса. В Петербурге, в основном, активнее скупают крупы и бытовую химию. Но дефицита чего-либо нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Модель из Петербурга попала в Боткинскую больницу после отдыха в Куршевеле
Полиция схватила двух налетчиков на банк у станции метро «Проспект Большевиков»
Дрифтеры-школьники на «Жигули» гоняли от инспекторов ДПС в Красном Селе
«Зенит» не сыграет с ЦСКА 22 марта из-за ограничений по коронавирусу
«Фольксваген» снес двух пешеходов и влетел в частный дом в Павловске
Смольный решил закупиться туалетной бумагой и полотенцами на 4,4 млн рублей
Почти 2 тысячи больничных коек есть в Петербурге для больных разными видами инфекций
Метро Петербурга потребовали мыть каждый час из-за коронавируса
Мартовский снег в Петербурге встретили 610 снегоуборочных машин
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов попал в больницу Боткина после отдыха в Европе
Суд прекратил уголовное дело о смерти двух рабочих на судоремонтном заводе в Петербурге
В Смольном посоветовали верующим воздержаться от поцелуев креста в пост
Стало понятно, как будет проходить дистанционное обучение школьников в Петербурге
Падение парапланеристки на соревнованиях в Ленобласти стало уголовным делом
Международный перевозчик отменил автобусные рейсы между Петербургом и Прибалтикой
Результаты анализа на коронавирус петербуржцы получат спустя сутки
78 000 медицинских масок поступит на этой неделе в аптеки Ленобласти
Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Петербурге
Бронзовый солдат Швейк «надел» маску вслед за Чижиком-Пыжиком
Самое медленное ДТП грузовика и тепловоза в порту Петербурга попало на видео
Сотню серых куропаток выпустили в леса Ленобласти
Каршеринг разбил всмятку четыре припаркованных авто на Васильевском острове