«Фольксваген» снес двух пешеходов и влетел в частный дом в Павловске

16 Март 2020 2020-03-16T23:33:36+03:00

В Павловске "Фольксваген" чуть не убил двух пешеходов, сбив их на тротуаре. Фото: vk.com/dorinspb

Изменить размер текста: A A

В Петербурге горе-гонщик на GTI снес двух пешеходов и остановил поездку в заборе частного дома. Все случилось у дома №23 на улице Зверинской в Павловске. 24-летний водитель Volkswagen Golf GTI по неустановленной причине потерял управление над машиной и на большой скорости налетел на поребрик, задев припаркованные «Митсубиси» и «Мазду» и влетев в двух мужчин.

- Пострадавшие шли по тротуару. На вид им около 40-50 лет. Их срочно госпитализировали в больницу врачи скорой помощи. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии здоровья. Водитель «Фольксвагена» и его пассажир не пострадали, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По информации «Дорожного инспектора», «Шумахер» на «Фольксвагене» не раз привлекался к административной ответственности. Парень не торопился вовремя оплачивать штрафы.

Видео и фото страшной аварии появились в соцсетях. Фото: vk.com/dorinspb

В Петербурге "Фольксваген" сбил двух пешеходов и влетел в частный дом.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU