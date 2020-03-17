2020-03-17T00:01:25+03:00
Спорт

«Зенит» не сыграет с ЦСКА 22 марта из-за ограничений по коронавирусу

В столице запретили мероприятия, где задействованы свыше 50 человек одновременно
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Гостевой матч "Зенита" против ЦСКА отменен.Гостевой матч "Зенита" против ЦСКА отменен.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Зенит» не сможет сыграть против ЦСКА в воскресенье 22 марта в рамках очередного тура Российской премьер-лиги. Гостевой матч сине-бело-голубых не состоится из-за официального запрета столичных властей на проведение всех мероприятий, где количество участников больше 50 человек. Обо всем сообщает пресс-служба армейского клуба. «Зенит» же пока молчит и не публикует заявлений на этот счет. Возможно, ситуация прояснится чуть позже.

- Уважаемые болельщики! Домашний матч против «Зенита», запланированный на 22 марта, не состоится. Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса игры, порядка возврата билетов и т.д., ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ, - сообщает пресс-служба армейского клуба.

Напомним, ранее «Зенит» отложил на неопределенный срок товарищеский матч с немецким «Шальке». Все, как и полагается, из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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