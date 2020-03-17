Дрифтеры-школьники на «Жигули» гоняли от инспекторов ДПС в Красном Селе

17 Март 2020 2020-03-17T01:14:09+03:00

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В Красном Селе задержали подростков на «Жигули», гонявших ночью от инспекторов ДПС. Внутри легковушки находилось сразу 6 человек. Какое-то время они безнаказанно нарушали правила, катаясь по «встречке» и разворачиваясь с заносами, но у дома №17 на улице Восстановления их заприметили стражи порядка. Естественно, юный водитель побоялся остановиться по требованию полиции и умчал вдаль. Началась погоня.

- В итоге водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок, после чего он и несколько пассажиров покинули машину и скрылись с места происшествия. Пострадавших в аварии нет. Вскоре всех участников поездки задержали в ходе патрулирования, - передает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Хозяйка угнанного авто получила свою "ласточку" обратно в таком виде. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Все пассажиры «Жигули» оказались школьниками-старшеклассниками. А вот водителем был 17-летний парень, учащийся местного колледжа. Банда подростков угнала машину в поселке Тайцы. Уже утром владелица авто обратилась в полицию и пришла в шок от рассказанного.

Тем временем, на несовершеннолетнего водителя уже составили целую пачку административных протоколов. Школьников передали родителям. По факту угона могут возбудить уголовное дело, этот вопрос сейчас решается.

Школьники-дрифтеры удирают от ДПС в Красном Селе.Видео: vk.com/krasnoe_selo

ИСТОЧНИК KP.RU